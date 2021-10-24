«МЮ» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут матч АПЛ

24 октября в Манчестере состоится матч девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.78.



Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.49, на хет-трик любого игрока — за 11.0.

Прогноз Владимира Стогниенко на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».



Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Ливерпуль».