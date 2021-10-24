«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Трактор».

Ставка: ничья за 4.05.

«У «Трактора» пара последних недель выдались совершенно зубодробительной. Соперники самого что ни на есть элитного разряда шли один за другим, и в целом челябинцы с этим справились, уступив лишь «Салавату». Но ведь и дальше уральцев ждет как минимум два ломовых матча подряд – с «Магниткой» на выезде и «Ак Барсом» дома. И только после этого им можно будет хоть как-то перевести дух.



Вот поэтому я и не могу считать «Трактор» фаворитом предстоящего противостояния, притом что где сейчас в турнирной таблице «Трактор», а где «Сибирь». Челябинцы уже малость измордованы, при этом им нужно сохранить силы на предстоящие игры, где стоимость очков будет гораздо выше. Поэтому могу предположить, что в Новосибирске уральцы выворачиваться наизнанку не станут и играть на разрыв аорты тоже не будут.



Остается простой вопрос: будет ли гостям достаточно, скажем, 70 процентов мощности для того, чтобы увезти из Сибири два очка? В принципе, должно хватить, но ведь и сибиряки ситуацию, что называется, секут и понимают, в каком положении сейчас находится соперник.



Поэтому предположу достаточно низовой матч и ничью в основное время. А второе очко потом наберёт «Сибирь». Оно им как раз куда больше нужно».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив».