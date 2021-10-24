«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Локомотив».
Ставка: победа «Салавата» за 2.18.
«Еще в прошлом туре у «Локомотива» было «маленькая, но гордая» победная серия, прямо-таки для «Салавата», который в этом сезоне специалзируется как раз на обламывании победных серий. Но уфимцев совершенно неожиданно обогнал безвестный «Адмирал», и теперь сакральный смысл в победе «Салавата» пропал.
Шутки шутками, но главный вопрос сейчас: когда же наконец «Салават» надорвется? У него косяком идут ломовые соперники, и он их в последнее время проходит играючи, то есть в основное время. Причем соперники все такие, что на их фоне «Локомотив» выглядит чуть ли не отдыхом. А ведь таких матчей на пределе «Салават» провел уже шесть штук подряд, и игра с «Локомотивом» будет уже седьмой по счету.
Следует отметить, что пока в этой зубодробильной серии уфимцы идут по нарастающей. Этот факт и заставляет меня считать уфимцев явными фаворитами предстоящего противостояния и ставить именно на них. Предположу, что одолеют «юлаевцы» и железнодорожников, причем сумеют это сделать в основное время, пусть и с небольшим преимуществом».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив».
- 24 октября 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 октября 2021
-
22:00
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00