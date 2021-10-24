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«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе
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Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Локомотив».

Ставка: победа «Салавата» за 2.18.

«Еще в прошлом туре у «Локомотива» было «маленькая, но гордая» победная серия, прямо-таки для «Салавата», который в этом сезоне специалзируется как раз на обламывании победных серий. Но уфимцев совершенно неожиданно обогнал безвестный «Адмирал», и теперь сакральный смысл в победе «Салавата» пропал.

Шутки шутками, но главный вопрос сейчас: когда же наконец «Салават» надорвется? У него косяком идут ломовые соперники, и он их в последнее время проходит играючи, то есть в основное время. Причем соперники все такие, что на их фоне «Локомотив» выглядит чуть ли не отдыхом. А ведь таких матчей на пределе «Салават» провел уже шесть штук подряд, и игра с «Локомотивом» будет уже седьмой по счету.

Следует отметить, что пока в этой зубодробильной серии уфимцы идут по нарастающей. Этот факт и заставляет меня считать уфимцев явными фаворитами предстоящего противостояния и ставить именно на них. Предположу, что одолеют «юлаевцы» и железнодорожников, причем сумеют это сделать в основное время, пусть и с небольшим преимуществом».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив».

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