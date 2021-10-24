«Зенит» – «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.24.



«После обидных поражений в еврокубках будет еще интереснее посмотреть на противостояние двух этих команд. В этом плане матч состоится в самое нужное время. Обе команды хотят реабилитироваться за поражения в еврокубках.



Несмотря на серию поражений, «Зенит» всё равно обладает лучшим составом и резервом. У «спартаковцев» все еще много травмированных. Ещё и Жиго у красно-белых пропустит матч из-за дисквалификации. «Зенит» к подобным проблемам менее чувствителен.

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«Динамо» вплотную подобралось к «Зениту» в таблице. Так что питерцы будут биться за три очка в этой игре. Станет, я считаю, команда Семака намного чаще атаковать. «Спартак» будет играть в обороне. Особенно после игры с «Лестером», красно-белым нужно быть внимательнее при игре у своих ворот.



Я считаю, что «спартаковцы» очень внимательно подойдут к этой встрече. Они выйдут на поле собранными. «Зенит» всё-таки не европейский гранд, чтобы легко расшатывать оборону красно-белых. Так что в этом матче не жду много голов. Ставлю на тотал мячей меньше 2.5».

Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»?

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