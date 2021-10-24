«Интер» – «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч «Интер» – «Ювентус».

Ставка: победа «Интера» за 2.19.

«Ювентус» мы видели в матче с «Зенитом». «Ювентус» обретает себя, но пока ещё не в оптимальных кондициях, если даже против «Зенита» потребовался весь матч, чтобы забить гол.



«Интер» в Лиге чемпионов обыграл «Шериф». Вряд ли можно говорить о каком-то достижении, так как команда всё же ниже классом, хотя у «Реала» «Шериф» выиграл. «Интер» доминировал, «Интер» был хорош. В прошлом туре чемпионата Италии, если вы помните, «Интер» уступил «Лацио». То было первое поражение команды Индзаги в этом сезоне.



Мне кажется, что «Интер» будет зол, а дерби Италии как раз отличный способ, чтобы реабилитироваться за поражение от «Лацио». На данный момент, мне кажется, что «Интер» всё же сильнее, чем «Ювентус».



«Ювентус» пока ещё не в идеальных кондициях, поэтому у «Интера» будет больше возможностей, чтобы победить. Я бы предложил взять и, не сильно мучаясь, поставить на победу «Интера». При прочих равных условиях «Интер» сейчас более сильная и классная команда.



У «Ювентуса» проблемы с реализацией, у «Интера» после поражения от «Лацио» сумасшедшая мотивация. Думаю, что «Интер» реализует ее в победу. Ставим П1 и ждем классный футбол. Дерби Италии вне зависимости от результатов — это очень интересно".

Где покажут матч «Интер» — «Ювентус»?

Прогноз Эльвина Керимова на матч «Интер» — «Ювентус».