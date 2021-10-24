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Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: результат боя, кто победил на Bellator 269

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: результат боя, кто победил на Bellator 269
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Бойцы с первых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть по голове сопернику, отправив его в нокаут.

Фёдор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере. Всего на счету Емельяненко 47 поединков, в которых он потерпел шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ставки на победу Фёдора Емельяненко принимались с коэффициентом 1.88: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1880 рублей. Успех Джонсона оценивался в 2.00, ничья — в 47.0.

На тотал меньше 1.5 раунда давали 1.70, на победу Емельяненко нокаутом — 2.65, а на победу Фёдора в первом раунде — 4.80.

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