«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.30.

«Красные дьяволы» идут на промежуточной шестой строчке, набрав 14 очков. Атака действует пока что очень хорошо во главе с Роналду — 16 забитых мячей за восемь туров. Недавно клуб проиграл «Лестеру» (2:4), но смог реабилитироваться и отыгрался с 0:2 против «Аталанты» (3:2) в Лиге чемпионов.



Думаю, что будет сегодня тяжело манкунианцам, слишком уж силён противник. Против грандов они выглядели достаточно тяжело, очки давались против «Ливерпуля» тяжело в последние годы.

Прогноз Владимира Стогниенко на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

«Красные» — единственный клуб АПЛ на сегодняшний день, у которого стоит ноль в графе поражения. Даже против «Манчестер Сити» (2:2) они действовали с позиции силы. Несколько дней назад ливерпульцы обыграли мадридский «Атлетико» со счётом 3:2 в достаточно результативном матче.



На мой взгляд, именно мерсисайдцы фавориты этого противостояния. Физическая форма лидеров гостей просто великолепная, поэтому их беспроигрышная серия чем-то удивительным не является. К тому же в такой встрече они не допустят расслабленности».

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Где смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»?