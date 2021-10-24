«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.30.
«Красные дьяволы» идут на промежуточной шестой строчке, набрав 14 очков. Атака действует пока что очень хорошо во главе с Роналду — 16 забитых мячей за восемь туров. Недавно клуб проиграл «Лестеру» (2:4), но смог реабилитироваться и отыгрался с 0:2 против «Аталанты» (3:2) в Лиге чемпионов.
Думаю, что будет сегодня тяжело манкунианцам, слишком уж силён противник. Против грандов они выглядели достаточно тяжело, очки давались против «Ливерпуля» тяжело в последние годы.
Прогноз Владимира Стогниенко на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
«Красные» — единственный клуб АПЛ на сегодняшний день, у которого стоит ноль в графе поражения. Даже против «Манчестер Сити» (2:2) они действовали с позиции силы. Несколько дней назад ливерпульцы обыграли мадридский «Атлетико» со счётом 3:2 в достаточно результативном матче.
На мой взгляд, именно мерсисайдцы фавориты этого противостояния. Физическая форма лидеров гостей просто великолепная, поэтому их беспроигрышная серия чем-то удивительным не является. К тому же в такой встрече они не допустят расслабленности».
Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
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