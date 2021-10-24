«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак» Москва в 12-м туре РПЛ.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.68.

«Центральная встреча тура, от которой я прежде всего буду ждать забитых мячей. «Спартак» все видели в двух последних матчах. Повезло, что с «Динамо» пропустили только два, Тюкавин простил. От «Лестера» получили четыре мяча. А сейчас из-за дисквалификации не будет Жиго. Это удар по обороне, да и в целом по команде, которая теряет лидера — человека, способного завести. Джикия остаётся в одиночестве. При этом «Спартак» с «Лестером» показал, что может забивать. Улучшает кондиции Ларссон, Соболев забил. Думаю, и в этой встрече способен «Спартак» отличиться.



«Зенит» же после нескольких подряд обидных поражений будет рвать и метать. В чемпионате было две неудачи подряд — с «Сочи» и «Арсеналом». От «Ювентуса» пропустили в концовке. Всё это очень неприятно. При этом по игре «Зенит»-то неплохо смотрится, много моментов создаёт. Сейчас самое время начать их реализовывать. Тем более, как я сказал, Жиго не будет.



Поставлю на тотал больше 3.5 мяча. Уверен в ставке на 8 из 10».

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