«Авангард» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — СКА.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.50.



«У нас в стране уже выросло целое поколение, привыкшее к тому, что сборная России является общественной нагрузкой для главного тренера СКА и вручается ему по умолчанию. Поэтому после всех перипетий и вакханалий последнего времени, связанных с назначением и переназначением тренерского штаба олимпийской сборной, Валерий Брагин, который еще совсем недавно был нашим всем, стал сперва консультантом без определенных обязанностей, а потом и вовсе никем. Как говорил Остап Бендер, сдирая с Паниковского петлицы пожарника: «До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне — вы простой топорник». Согласитесь, Брагин в СКА и без сборной выглядит как без штанов, и даже уволить его сейчас нельзя. Потому что на фоне ситуации вокруг тренерского штаба вершина нашего властного Олимпа вполне может прийти к логичному выводу, что, чем менять каждый раз тренеров как перчатки, лучше один раз заменить того, кто меняет тренеров.



А может, это даже к лучшему, и позволит Брагину сосредоточиться на одной команде, а не разрываться между несколькими и не просыпаться ночами в холодном поту, представляя, как возвращается с Олимпиады огородами. И ведь результат уже есть: СКА в последнее время играет все лучше, вообще перестал пропускать, а всяких, прости господи, «Куньлуней» и вовсе выносит вперед ногами, как и надлежит настоящему лидеру. Но хватит ли всего этого против «Авангарда»?



На мой взгляд, не хватит. И пусть по статистике личных встреч СКА имеет на треть больше, чем «Авангард», побед в междусобойчиках, противостояния этих соперников в последние годы приобрели ярко выраженную домашнюю окраску. Грубо говоря, гости в последний раз побеждали в официальных матчах регулярного чемпионата аж в сентябре 2018 года, после чего следующие пять матчей за три года выиграли хозяева. Достаточно солидное преимущество, чтобы при прочих равных сделать прогноз. Итак, в матче равных «ястребы» даже не победят, а вымучают победу с минимальным преимуществом в счете. Но зато она будет одержана в основное время», — сказал Лебедев.