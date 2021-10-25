«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на игру 12-го тура РПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 12-го тура Российской премьер-лиги cезона-2021/2022 «Локомотив» — «Сочи».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.50.



«Все мы с вами помним, как хорошо прошлый сезон закончил «Локомотив», но на данном этапе от этой прекрасной игры не осталось ничего. В команде сменился тренер, который пока не очень понимает, на что готова его команда, но все же новый специалист не перестает ставить свой футбол. «Локомотив» не может выиграть уже семь матчей подряд, а в последних четырех и вовсе трижды проиграл. Понятное дело, что там были матчи Лиги Европы, плюс игры в чемпионате с крепкими «Рубином» и «Ростовом», но все же вряд ли именно такой игры ожидаешь от бронзового призера прошлого чемпионата. «Локомотив» провел очень тяжелый матч против «Галатасарая» в Лиге Европы, команда весь первый тайм бежала прессинговать, а на второй тайм попросту не хватило сил. Понятное дело, что «Локомотив» играет в понедельник и с матча с турками пройдет уже три дня, но все же усталость останется.



«Сочи» же умудрился обыграть «Зенит» вопреки все футбольным и не футбольным пониманиям. Да и в целом, если говорить откровенно, команда Федотова сейчас смотрится очень хорошо. Особенно, если посмотреть на их подбор игроков. Так что третье место в чемпионате на данный момент абсолютно заслуженно.



«Локомотиву» сейчас очень тяжело. Игра на два фронта и особенно в такой энергозатратный футбол, который пропагандирует новый главный тренер. Но все же мне кажется, что в этом матче «Локо» проявит себя. Что касается голов, особого количества мячей в этом матче ждать не придется. «Локомотив» устал и в этой встрече сконцентрируется на оборонительных действиях, чтобы достичь нужного результата. Мой прогноз на эту встречу: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Млечный.

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