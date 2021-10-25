«Авангард» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — СКА.
Ставка: СКА не проиграет за 1.52.
«Обе команды сейчас уже в очень неплохой форме. «Авангард» вообще выдал серию из шести побед. СКА, правда, иногда удивляет как в положительную (обыграли «СЮ» 5:0), так и в отрицательную сторону (3:3 с «Барысом» в основное время у себя дома). Но как по мне, СКА сейчас по игре чуть-чуть лучше. На удивление у питерцев набралось уже много сухих побед, что хоккейным матчам несвойственно. «Авангард» армейцам, безусловно, забьёт, но точно не больше двух шайб.
Думаю, у «Авангарда» после матча с «Ак Барсом» будет чуть меньше эмоций на СКА. Брать здесь победу какой-либо из команд рискованно, поэтому я возьму ставку, что СКА не проиграет в основное время. Да и СКА уже давненько не отбирал у «Авангарда» очки на его площадке. Ожидаю счёт 2:1 или 3:2 в пользу СКА в основное или уже в дополнительное время, либо по буллитам», — сказал Вуйтек.
- 25 октября 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 24 октября 2021
-
20:45
-
19:16
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45