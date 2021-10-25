«Авангард» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — СКА.



Ставка: СКА не проиграет за 1.52.

«Обе команды сейчас уже в очень неплохой форме. «Авангард» вообще выдал серию из шести побед. СКА, правда, иногда удивляет как в положительную (обыграли «СЮ» 5:0), так и в отрицательную сторону (3:3 с «Барысом» в основное время у себя дома). Но как по мне, СКА сейчас по игре чуть-чуть лучше. На удивление у питерцев набралось уже много сухих побед, что хоккейным матчам несвойственно. «Авангард» армейцам, безусловно, забьёт, но точно не больше двух шайб.



Думаю, у «Авангарда» после матча с «Ак Барсом» будет чуть меньше эмоций на СКА. Брать здесь победу какой-либо из команд рискованно, поэтому я возьму ставку, что СКА не проиграет в основное время. Да и СКА уже давненько не отбирал у «Авангарда» очки на его площадке. Ожидаю счёт 2:1 или 3:2 в пользу СКА в основное или уже в дополнительное время, либо по буллитам», — сказал Вуйтек.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — СКА.