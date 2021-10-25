«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи».



Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5 за 2.60.



«Локомотив» неплохо сыграл в Лиге Европы, пытался прессинговать такого мощного соперника, как «Галатасарай», но железнодорожников не хватает на весь матч.



«Сочи» отлично играет на контратаках, есть пасующие полузащитники, есть форвард-завершитель. «Локомотив», который старается действовать первым номером – идеальный соперник для такой команды.



Думаю, «Сочи» забьёт и не раз», — сказал Радимов.

Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?



Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».



Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Сочи».