«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5 за 2.60.
«Локомотив» неплохо сыграл в Лиге Европы, пытался прессинговать такого мощного соперника, как «Галатасарай», но железнодорожников не хватает на весь матч.
«Сочи» отлично играет на контратаках, есть пасующие полузащитники, есть форвард-завершитель. «Локомотив», который старается действовать первым номером – идеальный соперник для такой команды.
Думаю, «Сочи» забьёт и не раз», — сказал Радимов.
Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Сочи».
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