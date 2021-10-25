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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5 за 2.60.

«Локомотив» неплохо сыграл в Лиге Европы, пытался прессинговать такого мощного соперника, как «Галатасарай», но железнодорожников не хватает на весь матч.

«Сочи» отлично играет на контратаках, есть пасующие полузащитники, есть форвард-завершитель. «Локомотив», который старается действовать первым номером – идеальный соперник для такой команды.

Думаю, «Сочи» забьёт и не раз», — сказал Радимов.

Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Сочи».

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