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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 2.85.

«Локомотиву» сейчас трудно из-за целого ряда факторов. Большое количество потерь на фоне адаптации новичков, знакомства с командой главного тренера, дополнительного матча в Лиге Европы. У «Сочи» гораздо меньше проблем. Ставлю на победу «Сочи» со счётом 2:1», — сказал Бубнов.

Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Сочи».

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