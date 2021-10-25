«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
Поделиться
Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» за 2.85.
«Локомотиву» сейчас трудно из-за целого ряда факторов. Большое количество потерь на фоне адаптации новичков, знакомства с командой главного тренера, дополнительного матча в Лиге Европы. У «Сочи» гораздо меньше проблем. Ставлю на победу «Сочи» со счётом 2:1», — сказал Бубнов.
Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Сочи».
Комментарии
- 25 октября 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 24 октября 2021
-
20:45
-
19:16
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
Партнерский контент