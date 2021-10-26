«Адмирал» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Адмирала» в основное время за 2.67.



«Минчане проиграли и в Новосибирске, и в Хабаровске. Если теперь проиграют ещё и во Владивостоке, то дома, по возвращении, с них могут строго спросить. Поэтому за последние два очка из шести возможных «зубры» будут биться отчаянно.



А ведь Владивосток – это точно не их город, особенно в последнее время. Динамовцы не только проиграли там три последних матча, но и пропускали каждый раз строго по пять шайб. Что при этом стало решающим фактором: временная ли адаптация, канадская ли площадка или что-то ещё, точно неизвестно. Известно, что в Приморье у «зубров» — и это установленный факт.



В свою очередь, «Адмирал» вполне ожидаемо уступил ЦСКА – с минимальным счётом на табло и куда более серьёзно по игре. Минчане, конечно, соперники попроще, но, судя по результативности, свои моменты реализуют куда чаще, нежели ЦСКА.



Всё это вместе заставляет предположить матч, похожий на хабаровский. Разве лишь с той разницей, что «Адмирал» должен завершить его своей победой в основное время. Но для этого приморцам придётся очень сильно попотеть», — сказал Лебедев.

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