«Арсенал» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал ставку на матч Кубка английской лиги «Арсенал» — «Лидс».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.70.



«Канониры» набирают обороты и возвращаются к былым кондициям, несмотря на все проблемы с результативностью. Уже на протяжении восьми матчей они не знают поражений, причём шесть из них закончились победой. Игра с «Астон Виллой» (3:1) подняла коллектив на десятую строчку в АПЛ.



Думаю, что сегодня у лондонцев не возникнет проблем, всё-таки у них пока что всё в порядке и они могут зайти далеко в Кубке английской лиги. Тем более они достаточно успешны исторически против «Лидса», да и выступают дома.



Белые в АПЛ одержали лишь одну викторию, но всё равно находятся вне зоны вылета с семью очками. В последнем противостоянии даже получилось отобрать очки у «Вулверхэмптона» (1:1), сравняв ударом с «точки» счёт на четвёртой компенсированной минуте. В прошлой стадии кубка был пройден «Фулхэм».



По моему мнению, гостям будет сегодня сложно. В кубковых матчах они не убеждают, так ещё и в регулярном первенстве трудностей много. Скорее всего, выезд в Лондон закончится вылетом», — сказал Павлюченко.

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