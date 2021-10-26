«Питтсбург» — «Тампа»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург» и «Тампа».



Ставка: победа «Тампы» в матче за 2.06.



«НХЛ, будто зная, что «Питтсбург» начнёт сезон без Кросби и Малкина, подготовила для «пингвинов» на конец октября роскошный календарь. Мало того, что команда на стыке месяцев проведёт аж восемь подряд матчей дома. Некоторые соперники пожалуют в город сталеваров изрядно потрёпанными, ибо им придётся играть два дня подряд. Как давеча случилось с «Торонто» — 23 октября «листья» принимали дома «Сан-Хосе» (3:5), а менее чем через сутки уже в США вышли на лёд арены в Питсбурге. И были жестоко биты — 1:7.



Теперь в эту ловушку угодит «Тампа» — 26 октября действующие чемпионы играют в Баффало, а на следующий вечер их ждут в Питтсбурге. Причём хозяева перед этим будут отдыхать три дня.



Однозначно Василевский два дня подряд защищать ворота «Лайтнинг» не будет. Тем более что Андрей не пропустил ещё ни одного матча. Так как «Сэйбрз» — соперник в принципе проходимый, Джон Купер почти наверняка отправит в рамку второго вратаря Эллиотта, а Василевского поставит против «Пингвинз». А свежего Васю пробить ох как непросто.



Хотя после потери Кучерова «Тампа» уступила «Флориде» и «Колорадо», с «пингвинами» с Василевским в воротах «молнии» должны справиться и добыть два очка», — сказал Славин.