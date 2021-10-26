«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.47.



«На данный момент оба соперника вошли в своеобразные серии, в которых победы строго чередуются с поражениями. У обеих команд такие серии насчитывают уже по пять матчей, и, если верить конкретно им, в предстоящем поединке, чтобы обе серии продлились, «Автомобилист» должен выиграть, а «Ак Барс», соответственно, проиграть. Но это выглядит красиво лишь на бумаге, а не в реальной жизни.



«Ак Барс» умеет играть против екатеринбуржцев, отсюда и более чем двукратное преимущество казанцев по количеству побед в личных встречах. Более того, это соотношение практически не изменилось с тех пор, как «Автомобилист» снял зубы с полки и зажил интересной жизнью с приличным счётом в банке. Не случайно же в предыдущем сезоне «большие татары» выиграли все четыре междусобойчика из четырёх, а годом ранее — три из четырёх. На родной площадке «Автомобилист» побеждал их аж в сентябре 2017 года, а в последующие четыре года проиграл все шесть домашних матчей.



Учитывая всё вышеизложенное, осмелюсь предположить, что и на этот раз «Ак Барс» возьмёт верх, обыграв хозяев в основное время, пусть и с минимальным счётом», — сказал Лебедев.

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