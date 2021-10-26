«Арсенал» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Лидс».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.70.



«Говорим о матче Кубка Лиги. «Лидсу» этот матч не особенно нужен. Команда попала в тяжёлое положение. Всего одна победа в последних 9 матчах, а предстоящая игра с «Норвичем» куда важнее, чем этот турнир, мало кому нужный. Тем более что у «Лидса» нет особых перспектив его выиграть.



Мало что получается из того, что ранее получалось у команды Бьельсы в этом сезоне. Прессинг уже не такой эффективный, реализация моментов, ну и оборона как раз из-за недостаточного прессинга сначала позволит то, что раньше не позволяла.



Кадровая ситуация также не самая лучшая. Бэмфорд, один из лучших центральных форвардов АПЛ, выбыл. Рафинья, один из лучших атакующих полузащитников, также выбыл. Филлипс выбыл, Эйлинг, который один из самых незаменимых игроков в команде. В общем, всё это и является причинами нынешних неудач йоркширцев.



«Арсенал» потихоньку приобретает более-менее сносный вид. Парти вернулся, Обамеянг начал играть на уже приличном уровне. Может, он ещё не вышел на свой привычный уровень, но прогрессирует, да и в целом команда постепенно возвращается к еврокубковой зоне, где сейчас как раз «Арсеналу» и место. Вряд ли это команда топ-4 или топ-5 АПЛ.



Состав, который будет играть в этом матче, у «Арсенала» явно будет сильнее. Бьельса процентов на 80 обновит состав, а Артета выставит всех резервистов, которые обычно выходят на замену. Их уровень явно выше. Там есть и Пепе, и Мартинелли, и другие. При поддержке своих болельщиков в этой игре «Арсенал» – явный фаворит.



Касаемо ставок, то это простое П1 за 1.70. Если чуть увеличить коэффициент, то можно добавить и тотал больше 1.5 мяча. Мне кажется, что два мяча тут должны быть забиты. П1 и ТБ (1.5) за двойку – тоже неплохой вариант», — сказал Петросьян.

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