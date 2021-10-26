«Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Трактор».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.98.



«В неправильном «уральском дерби» (неправильном потому, что единственно верное, овеянное эпохами «уральское дерби» – это «Трактор» — «Автомобилист», а всё остальное – презренные новоделы, стало быть, неправильные) всё могло быть запутано до предела, не проиграй челябинцы в прошлом туре не попадающей в зону плей-офф «Сибири». Для «Трактора» это стало уже вторым поражением в трёх последних матчах. Но если проигрыш «Салавату», да ещё при наличии длинной победной серии, выглядел почти закономерно, то новосибирское поражение оставило широкое поле для раздумий. Что-то у челябинцев засбоило, а в нынешних реалиях соваться в неидеальном состоянии в Магнитогорск не просто чревато, а прямо-таки смертельно опасно.



У магнитогорцев-то как раз всё в порядке. И даже аналогичное, то есть прервавшее длинную победную серию поражение от «Салавата», скорее, даже расковало команду. В трёх последующих матчах на выезде «Металлург» одержал три победы (пусть все и за пределами основного времени, так ведь выездные), а теперь, в преддверии матча с «Трактором», ещё и имел лишние сутки для отдыха.



Не знаю, как для вас, а для меня прогноз очевиден: победа «Магнитки» в основное время. Тем более что три последних междусобойчика в рамках регулярных чемпионатов КХЛ магнитогорцы проиграли, и пришла пора требовать сатисфакции», — сказал Лебедев.

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