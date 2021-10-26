«Динамо» М — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 3.70.
«Бело-голубые провели ужасный матч с «Витязем», и, вполне возможно, он стал для них самым безобразным в этом сезоне. При этом динамовцы потерпели четвёртое поражение в шести последних матчах и шестое – в последних девяти, что говорит о глубине проблем. Достигнуто ли при этом дно функционального падения – чёрт его знает. Нам уже раз казалось, что бело-голубые справились с текущими проблемами, но, как говорят доктора, «это был не смех, а предсмертная агония». И пока даже не видно, как и когда «Динамо» будет оттуда вылезать и станет ли бить рекорды времён Знарка с их 13 поражениями подряд.
По сравнению с «Динамо» «Локомотив», у которого своих проблем хватает, выглядит куда более положительно. Более того, по сравнению с бело-голубыми у железнодорожников наблюдается обратная тенденция: по игре и по результатам они хоть и потихоньку, хоть и частенько останавливаясь, но всё-таки идут вверх, добавляя от матча к матчу. Именно поэтому в предстоящей игре как раз ярославцы, на мой взгляд, будут фаворитами.
Думаю, в грядущем матче вполне может повториться сюжет предыдущего матча этих же соперников, который 11 октября состоялся в Ярославле. «Локомотив» наверняка готов к тому, что «Динамо» может прибавить в концовке, но вот смогут ли бело-голубые прибавить в их нынешнем состоянии – большой вопрос.
Итак, победа «Локомотива» в основное время и с преимуществом в пару шайб, причём последняя может залететь уже в пустые ворота», — сказал Лебедев.
Прогноз Павла Лысенкова на матч «Динамо» — «Локомотив».
Прогноз Виталия Славина на матч «Питтсбург» — «Тампа».
Прогноз Максима Лебедева на матч «Автомобилист» — «Ак Барс».
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