Егор Герасимов — Маккензи Макдональд: ставка Надежды Петровой на матч в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Санкт-Петербурге Егор Герасимов — Маккензи Макдональд.
Ставка: победа Макдональда за 1.56.
«Белорусский теннисист Егор Герасимов играет с американцем Маккензи Макдональдом. Оба они примерно одинакового возраста: Герасимову — 28 лет (105-я ракетка мира), Макдональду — 26 лет (56-е место в рейтинге). Они ранее между собой не встречались.
Герасимов и Макдональд сыграли в этом сезоне примерно одинаковое количество матчей. Белорус неплохо играет этот сезон, а вот по игре Макдональда можно понять, в каком он настроении в данный день.
Американцы любят играть на быстром покрытии — это их покрытие. В зале им комфортно — ни ветра, ни солнца. Думаю, в этом матче шансы игроков на победу примерно равны. Но всё же отдам предпочтение американцу – он в рейтинге занимает более высокое место и, как мне кажется, лучше готов физически. Ставим на его победу», — сказала Петрова.
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