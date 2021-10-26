«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Северсталь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.43.



«Если посмотреть на статистику последних матчей, то внезапно выяснится, что «Северсталь» идёт лучше «Салавата». По крайней мере, у северян в шести последних матчах пять побед, тогда как у уфимцев – четыре. И обе команды во всех матчах, даже проигранных, набирали очки.



И вот личная встреча, в которой одна четырёхматчевая победная серия превратится в пятиматчевую, тогда как вторая накроется медным тазом. Осталось понять, кто пойдёт куда. Тем более что один раз в этом сезоне соперники уже встречались, и «Северсталь» свой домашний матч вытащила. Что же ждать теперь?



На мой взгляд, поскольку у «Северстали» образовалась хоть и весьма скромная (но по череповецким меркам весьма даже солидная) победная серия, то «Салавату» сам бог велел ломать её об коленку. Уфимцев в нынешнем сезоне хлебом не корми, только дай кому-нибудь испортить жизнь. Поэтому и предполагаю, что к уже висящим на стене скальпам «Магнитки» и «Трактора» должен добавиться маленький скальп скромной «Северстали». То есть «Салават» победит, сделает это в основное время, а уж с каким счётом – тут угадывайте сами», — сказал Лебедев.

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