«Динамо» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве 26 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Динамо» – «Локомотив».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.67.



«Столичный клуб позавчера всех просто разочаровал, проиграв на своём льду подмосковному «Витязю» со счётом 2:5. Что произошло с командой Алексея Кудашова, понять сложно. Почему он не взял тайм-аут, почему не заменил вратаря после третьей пропущенной шайбы – я так и не понял. Было видно, что вратарь «поплыл». При 1:5 он всё же решился на смену вратаря, но было уже поздно. Четыре шайбы в КХЛ, конечно, отыгрываются, но крайне редко.



Сейчас приезжает в гости «Локомотив», клуб, который Кудашову хорошо известен. Я бы сказал, что матч крайне важный для динамовцев и для их наставника. Если москвичи будут играть также беззубо, как позавчера – шансов на положительный исход у них нет никаких. В последних пяти очных матчах динамовцы, кстати, никак не могут обыграть «Локомотив» в основное время.



Поставил бы на то, что матч получится результативным. Есть уверенность, что пять шайб на двоих команды точно забросят. Ставим на тотал больше 4.5 шайбы», — сказал Плющев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Трактор».



Прогноз Виталия Славина на матч «Питтсбург» — «Тампа».



Прогноз Максима Лебедева на матч «Автомобилист» — «Ак Барс».