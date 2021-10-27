«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Сассуоло».



Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 1.98.



«Ювентус» принимает дома «Сассуоло». Мы уже начинаем привыкать к новому старому «Ювентусу» Макса Аллегри, который отдает мяч сопернику, играет вторым номером, хорошо действует на контратаках. Такая игра «Ювентуса», может быть, не всем нравится, но с точки зрения результата есть прогресс.



«Ювентус» давно не проигрывал. В последнем туре провёл тяжелый матч с «Интером», уступал, но в концовке сумел уйти от поражения. Ничья, наверное, все же закономерный результат для этого матча. Моментов было не так и много, ударов было не так много. Но Аллегри в своем стиле и в больших матчах его сложно переиграть.



В этой игре «Ювентус», безусловно, фаворит. Игроки уже понимают требования Аллегри. Сам наставник уже говорит, что есть игроки, которые хорошо подходят под его стиль. В матче с «Интером» у «Ювентуса» было 46% владения мячом. По основным показателям «Ювентус» не переиграл «Интер».



Против «Сассуоло» дома «Ювентус» может сыграть и первым номером, но может выходить и через длинные передачи, разбивая прессинг соперника. «Ювентус» любит сейчас выходить из обороны через длинный пас.



«Сассуоло», несмотря на смену тренера, также старается играть первым номером по владению мячом. Это вторая команда Серии А по этому показателю. «Сассуоло»– команда зрелищная. Она создает моменты и часто забивает. В шести из девяти матчей Серии А проходила ставка «обе забьют».



Во всех больших матчах против топ-соперников «Сассуоло» всякий раз забивал, но в итоге уступал. Проигрывал «Интеру», «Роме» и «Аталанте» с одинаковым счетом 1:2. С «Ювентусом» будет похожая история. Свой гол «Сассуоло» забьет, но, скорее всего, в итоге уступит. У «Юве» есть преимущество в классе исполнителей.



«Ювентус» неудобный соперник для «Сассуоло». Он здорово подстраивается под соперника. Аллегри здорово анализирует оппонента. Так было всегда — это не новость. «Ювентус» быстро оклемался после неудачного старта сезона. Сейчас команда уверенно двигается вперёд. «Ювентус» остается одним из главных претендентов на чемпионство. Сейчас лидирует «Наполи», но «Ювентус» вполне может побороться за скудетто, несмотря на отставание.



Думаю, что в этой игре можно взять ставку — победа «Ювентуса» и тотал матча больше 2,5 мяча. Такая ставка вполне может пройти. Именно в этой игре «Ювентус» может показать свой контратакующий стиль с самой лучшей стороны. У «Сассуоло» есть проблемы в обороне. Эта команда много и забивает, и пропускает.



«Ювентус» дома при поддержке своих болельщиков после, как ни крути, потери очков в матче с «Интером» должен выиграть. Мой прогноз — победа «Ювентуса» при ТБ (2,5)», — сказал Керимов.

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