«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.80.



«Молотобойцы» достаточно успешно выступают в Лиге Европы и лидируют в своем квартете, не пропустив ни одного мяча. Последняя встреча регулярного чемпионата против «Тоттенхэма» (1:0) завершилась позитивно, что позволило лондонскому коллективу забраться в четверку сильнейших.



На мой взгляд, ресурсов на три турнира у хозяев поля не хватит. Всё прекрасно в еврокубках и регулярке, поэтому они могут принести в жертву Кубок Лиги, даже несмотря на то что прошли «Манчестер Юнайтед».



«Синие» проиграли очень яркий матч ПСЖ (0:2) в Лиге Чемпионов, однако набирают форму и догоняют конкурентов в АПЛ. После крупной победы во встрече с «Брайтоном» (4:1) команда поднялась на третье место, пропустив всего четыре мяча в сезоне и проиграв лишь однажды.



В предыдущей стадии соперник был проходной, да и вообще в любом составе на ранних стадиях «Манчестер Сити» будет фаворитом. Думаю, что и сегодня на классе удастся забрать победу», — сказал Павлюченко.

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