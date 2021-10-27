«Реал» — «Осасуна»: прогноз Дениса Наливайко на игру Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 11-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Осасуна».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Реал Мадрид» – «Осасуна» мидвик на этой неделе. По сути, встречаются лидеры турнирной таблицы. «Реал» понятно, а вот «Осасуна» довольно неожиданно идёт на шестом месте. У команды 18 очков, и у неё всего лишь на два очка меньше, чем у «Реала». Но у мадридцев есть ещё игра в запасе. Что касается этого матча, если посмотреть на то, как играет «Осасуна», и банально взглянуть на её последние результаты, то она довольно много забивает и от сильных команд постоянно пропускает. Последний раз «Осасуна» не забила «Эспаньолу» и «Сельте».



Что касается «Реала», то он на большом подъёме после победы в «эль класико». Знаете, это как в боулинге. Когда ты выбил страйк, но вторым своим ударом ты не попадаешь ни по одной своей кегле, ты свой страйк запарываешь. Конечно, ждём победу «Реала». Мне кажется, что обе команды забьют. У «Реала» пока не всё однозначно в обороне. Отлаженность в обороне вызывает опасения. Понятное дело, что вернётся Дани Карвахаль, Форлан Менди вернулся. Мне кажется, что «Осасуна» один гол всё-таки затолкает, а в том, что «Реал» забьёт, сомнений нет никаких. Итак, мой прогноз – обе забьют за 1.95», — сказал Наливайко.

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