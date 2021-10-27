«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Барселона».



Ставка: обе забьют за 1.68.



«Райо Вальекано» располагается выше «Барселоны» в турнирной таблице. Команда не только набрала больше очков, чем «Барселона», но и забила больше мячей. Самое главное, что «молнии» здорово выступают на своем поле — четыре матча и четыре победы, причем две из них были крупными.



Команда из Мадрида очень много забивает, причем что с Фалькао в составе или без него. Даже до прихода колумбийца «Райо» показывал очень высокую результативность. Думаю, что «Райо Вальекано» забьет в ворота «Барселоны», учитывая неслаженную игру каталонцев в защите.



Надо сказать, что и «Райо» в защите не блещет. Защитников такого уровня, каким был главный тренер Андони Ираоло, в составе мадридцев сейчас нет. Поэтому «Барселона» сможет забить, а значит, ставка «обе забьют» просто напрашивается в этой встрече.



Можно увеличить коэффициент и добавить в ставку тотал больше 2,5 мяча. Команда исторически показывают очень результативные матчи. Эта ставка сыграла в последних шести очных матчах. Правда, не стоит забывать, что прошлый и позапрошлые сезоны «Райо Вальекано» провел в Сегунде, но исторически команды много забивали в очных встречах. Там такие счета были: и 5:2 и 6:1. Разве что не было 7:1, так как семь голов пропускает только «Спартак».



Я же не исключаю, что в этой игре может быть и 1:1, поэтому ограничусь осторожной ставкой «обе забьют», — сказал Вишневский.

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