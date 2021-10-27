«Ювентус» — «Сассуоло»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Сассуоло».



Ставка: ТМ 3 за 2.05.



«Ювентус» сыграет с «Сассуоло» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Думаю, фаворит этого матча очевиден. Если бы игра проходила в первых турах, то у «Сассуоло» были бы шансы. А так, «Ювентус» уже набрал ход.



Недавно туринцы шли на серии побед. Хотя начали сезон они со сплошных потерь очков. Но в последнем туре серия выигрышей команды Аллегри прервалась – она сыграла вничью с «Интером» (1:1). Прошлый тур вообще был удивительным, ведь сразу несколько топ-клубов из верхней части таблицы сыграли друг с другом вничью.



Пока «старая синьора» не успела вернуться на верхушку чемпионата. Она идёт на шестом месте с 15 очками. «Сассуоло» тоже на данный момент стоит ниже, чем он рассчитывал. Клуб располагается на 13-м месте. Мы привыкли в последнее время видеть его выше десятого места. Однако в этом футбольном году черно-зеленые часто играют вничью и проигрывают.



В играх «Ювентуса» можно проследить одну тенденцию – он начал стабильно побеждать, только заканчивая встречи с небольшим отрывом в счёте. Так, клуб на протяжении пяти игр не забивает больше одного мяча. Думаю, в этом матче команда Аллегри тоже не станет изменять традициям. Она выиграет с минимальным счётом.



Ставлю на тотал меньше трёх голов. По моему мнению, сейчас «Сассусоло» слишком нестабилен, чтобы легко огорчать оборону «Ювентуса», — сказал Калиниченко.

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Осасуна».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».