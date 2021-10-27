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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка лиги

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка лиги
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Последние очные встречи получались упорными. Но в этой игре горожане считаются фаворитами.

Но в текущем моменте у подопечных Мойеса достаточно неплохая серия. Правда, у «горожан» она не хуже.

Но мне кажется, на Кубке лиги тренеры не выставляют основные составы на таких ранних стадиях.

Поэтому жду, что игра будет упорной. Хотя последние очные встречи чаще были верховыми, ставка «обе забьют – да» играла не всегда. Но на этот раз я на 99% уверен, что она пройдет.

Мне кажется, что футбол будет очень напряжённым. И ставка «обе забьют – да» – очень неплохой вариант в этом противостоянии», — сказал Казаков.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

Прогноз Павла Занозина на матч «Лацио» — «Фиорентина».

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