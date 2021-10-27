«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии 27 октября

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» — «Фиорентина».



Ставка: победа «Фиорентины» за 3.92.



«Лацио» — «Фиорентина» — очень интересный матч чемпионата Италии.



Игра должна получиться нестандартной, я почти уверен. «Лацио» неожиданно провалился в последнее время – поражение от «Вероны» 1:4, не смогли ничего забить «Марселю» в Лиге Европы. Короче говоря, эта команда не выглядит очень ярко в атаке, хотя Чиро Иммобиле по-прежнему лучший бомбардир чемпионата.



«Фиорентина» набирает ход, в прошлом туре обыграла «Кальяри» 3:0. Как мне кажется, надо рискнуть. Знаете, надо иногда делать великие вещи, поэтому можно постараться здесь поймать что-то необычное, а именно чистую победу «Фиорентины». Стоит она очень дорого, практически 4.0. По-моему, это тот вариант, который может сработать именно сейчас», — сказал Занозин.

Где смотреть матч «Лацио» — «Фиорентина»?

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