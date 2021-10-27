«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Бёрнли» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТМ 1.5 за 3.60.



«Обеим командам в этом сезоне не приходится рассчитывать на что-то значимое. И Кубок лиги – турнир третьестепенный для Англии.



Это та самая возможность добавить себе вистов, получить что-то более осязаемое, чем просто победа в отдельных матчах. Поэтому жду, что в этой игре команды выйдут в составах, приближённых к основным.



Также мне кажется, что «Тоттенхэм» не упустит своего как фаворит противостояния. На мой взгляд, россыпи голов ожидать не стоит. Хотя «шпоры» в последнее время в этом смысле на себя не похожи. Команда выдала серию результативных матчей. А «Бёрнли» – это клуб, который показывает низовой футбол.



Поскольку игра пройдёт в Бёрнли, мне кажется, что хозяева навяжут сопернику свой закрытый футбол. Не думаю, что «Тоттенхэм» от этого откажется.



Мне кажется, что команды забьют менее полутора голов. Это рискованная, но интересная ставка», — сказал Казаков.

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