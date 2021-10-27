«Сампдория» — «Аталанта»: прогноз Дениса Наливайко на игру Серии А в Генуе

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сампдория» — «Аталанта».



Ставка: победа «Аталанты» за 1.76.



«Итальянский мидвик матч «Сампдория» — «Аталанта» будут играть в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррари». Это очень любопытная игра, номинально «Аталанта» является фаворитом, но команда очень неровно выступает, в последних шести матчах всего по два – две ничьи, два поражения и две победы.



«Сампдория» же тоже не сказать, что в порядке. В последнем туре команда провела довольно неплохую игру со «Специей». «Сампдория» еще играла в пятницу. Она должна быть чуть посвежее, нежели «Аталанта», но я не думаю, что это сыграет большую роль. Другой вопрос в том, что у «Аталанты» сейчас не все в порядке в обороне. Много футболистов травмировано. За этим будет смотреть любопытно. Но при всём при этом команде необходимо набирать очки. Я бы здесь поставил на чистую победу «Аталанты». Коэффициент под 1,80, 1,76 примерно. «Аталанта» должна возвращаться на тот уровень, и «Сампдорию» все же нужно обыгрывать. У Роберто Д`Аверсы пока не всё идеально идёт в новой команде. Мне кажется, здесь и персонально отдельный класс футболистов должен показать свое. Играю чистую победу «Аталанты» за примерно 1,80», — сказал Наливайко.

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