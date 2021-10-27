«Лестер» – «Брайтон»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лестер» – «Брайтон».



Ставка: проход «Брайтона» за 2.40.



«Ещё не забылась игра «Лестера» со «Спартаком». Я был на стадионе. У меня не было ощущения, что англичане играли из последних сил и приехали добыть победу любой ценой. Нет, команда начала спокойно, могла и смириться с поражением, если бы ушла на перерыв при счёте 0:2. Но гол Дака в конце первой половины придал им сил.



Думаю, именно Дака появится в стартовом составе на матч с «Брайтоном». А Варди приберегут для более важных матчей. Мы помним, что в Москве он на поле вообще не появился.



Добавлю, у «Лестера» традиционно хороши в полузащите Мэддисон и Тилеманс. Они как раз и забили свои голы в последнем туре, когда «Лестер» обыграл «Брентфорд». Думаю, что им нужна передышка. Скорее всего, они вряд ли выйдут на поле в матче Кубка лиги.



Что касается «Брайтона», то это абсолютно низовая команда. Таковой она была всегда. «Чайки» не играют сами, не дают играть другим, заставляют мучиться любого соперника. При этом «Брайтон» довольно высоко идёт в чемпионате Англии, что удивительно.



«Лестеру» нужно поправлять дела в чемпионате, ещё есть Лига Европы. Конечно, Кубок лиги отойдет на второй план.



А вот «Брайтон» вполне может замахнуться на победу в этом турнире. Думаю, что гости выставят полноценный основной состав. Прогнозирую, что в тяжелейшем матче «Брайтон» пройдет дальше. Букмекеры думают иначе. Этим нужно пользоваться», — сказал Мор.