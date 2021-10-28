Джон Миллман – Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Санкт-Петербурге Джон Миллман – Аслан Карацев.
Ставка: победа Карацева с форой (-3.5) за 1.80.
«Во втором круге питерского турнира встречаются австралиец Джон Миллман, уже взрослый теннисист, 32 года, 57-я ракетка мира играет с россиянином Асланом Карацевым (28 лет), 4-м сеяным, входящим в ТОП-20 сильнейших теннисистов мира.
На днях Карацев выиграл «Кубок Кремля» в Москве, не проиграв при этом не единого сета (!). Статистика Карацева в сезоне – 34 победы и 18 поражений, у Миллмана — 21 победа и 24 поражения.
Ранее они не встречались. Австралиец опасный соперник, он бесстрашный, выходит и играет, выкладывается до конца. Как Карацев будет себя чувствовать после турнира в Москве – сказать сложно. Но на австралийца нужно настраиваться. С другой стороны, этот австралиец не самый сложный соперник из всех возможных на турнире в Санкт-Петербурге. Надеюсь, Карацев продолжит побеждать. Сейчас он в отличной физической форме, великолепном настроении после московского турнира. Ставим на победу Карацева с форой (-3,5)», — сказала Петрова.
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