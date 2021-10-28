«Амур» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Йокерит».



Ставка: ничья за 4.32.



«Все-таки жаль, что хабаровчанам не удалось и второй (последний в этом сезоне) раз «ошкурить» ЦСКА. «Амур» был близок к этому, но в итоге ограничился скромным очком. Уверен, что тренеры олимпийской сборной Канады до дыр засмотрят запись этого матча, одновременно восхищаясь организацией игры, которую за считаные месяцы выстроил тренер олимпийской сборной России, и ужасаясь тому, что ждет их в Пекине. А насмотревшись, быть может, подадут в отставку, чтобы не опозориться в Китае.



Шутки шутками, но в какой уже раз в текущем сезоне ЦСКА то «отпрыгивает», то «отползает» от заведомо более слабых соперников лишь потому, что бюджет позволяет армейцам иметь в своем составе индивидуально сильных исполнителей, способных решить исход матча в овертайме формата «три на три» или в серии послематчевых буллитов. Лавочка эта рано или поздно, но прикроется, самое позднее – в плей-офф, и что тогда будут делать армейцы, если их игра останется прежней?



Что же касается «Амура», то это набранное очко – самый лучший результат в преддверие матча с «Йокеритом». Дальневосточники будут злые на самих себя, но одновременно на позитиве – не каждый год так хорошо с самим ЦСКА сыграешь. У «джокеров» же с 2019 года начался хабаровский «затык», поскольку победить на выезде им никак теперь не удается, тогда как раньше выходило достаточно легко.



Думается, что затык продолжится и далее. Но свое очко «Йокерит» в основное время наберет. А уже после его завершения «Амур» возьмет второе, он ведь сейчас зубами цепляется за зону плей-офф», — сказал Лебедев.

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