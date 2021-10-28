«Металлург» Мг – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».



Ставка: ТМ 5 за 1.63.



«Магнитка» — лидер нынешнего сезона. Уральцы выиграли 20 (!) матчей из 22 – великолепный результат. Лидерство «Металлурга» в чемпионате вполне закономерно. Хороший подобрался там состав, отсюда и стабильность в игре.



А вот по «Ак Барсу» этого никак не скажешь, хотя и провалов в игре казанцев не наблюдается. В октябре «Магнитка» уже дважды обыгрывала «Ак Барс», причем как на своем, так и на чужом. Оба матча получились малорезультативными – в Казани «Магнитка» выиграла 3:1, а дома 2:1. Думаю, что и сейчас много заброшенных шайб мы не увидим. Так что ставим на тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

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