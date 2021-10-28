«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Магнитогорске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Ак Барс».



Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 2.90.



«Любопытно, а как лидеры Восточной конференции в последние месяцы играли между собой?



Пожалуйста: 14 октября – «Магнитка» выигрывает дома со счётом 2:1.



7 октября – «Ак Барс» проигрывает дома (1:3).



Прошлый сезон:

25 февраля – «Магнитка» побеждает в Казани (3:2 бул.).

5 февраля – «Металлург» выигрывает дома (3:0).

9 декабря – «Ак Барс» побеждает дома (3:0).

25 ноября – «Ак Барс» побеждает в гостях (3:2 бул.).

Ну и так далее.



Предчувствие меня не обмануло, и статистика это доказывает – между этими командами постоянно идут низовые матчи. И нет повода для команды Дмитрия Квартальнова снова не закрыться в Магнитогорске против обоюдоострого «Металлурга».



Весь вопрос, верить ли в победу «Магнитки» у себя дома. Лучший клуб лиги, выиграл 18 раз в 19 последних матчах. Ну а почему бы не поверить? Я пока не вижу признаков спада у уральцев.



Я бы в этом матче взял кэф 2.90 на то, что «Металлург» победит в основное время, а тотал этого поединка составит меньше 5,5 шайбы. Если сохранится тренд последних игр между этими клубами, то так и будет», — сказал Лысенков.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».



Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».



Прогноз Виталия Славина на матч «Каролина» — «Бостон».