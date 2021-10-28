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«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.41.

«Локомотив» проиграл подряд два матча. И если в начале сезона в этом не было ничего удивительного, то сейчас, при новом тренере, это выглядит определённым нонсенсом. Понятно, что «Салавату» ярославцы пока не конкуренты (хоть и идут к этому семимильными шагами), но с нынешним «Динамо» железнодорожники, на мой взгляд, должны были играть увереннее.

Однако все это, как говорится, дела выездные. С момента смены главного тренера «Локомотив» дома крепко оступился лишь один раз – с «Адмиралом». И я, собственно говоря, не вижу предпосылок к тому, чтобы ярославцы оступились второй раз. Даже несмотря на то, что «Нефтехимик» для них — соперник не из простых. Причём особо сложно железнодорожникам приходится дома. Да, ярославцы имеют полуторное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, но в Ярославле на данный момент практически равенство.

Предположу, что решающее значение в матче должен сыграть фактор двух предыдущих поражений «Локомотива». Множить свои грехи железнодорожники точно не захотят, поэтому на «Нефтехимик» настроятся по максимуму. А с максимальным настроем нынешние «маленькие татары» им не соперники.

Домашняя победа «Локомотива», невеликая по счёту, в низовом матче, где-нибудь 3:1, одержанная в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».

Прогноз Виталия Славина на матч «Каролина» — «Бостон».

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