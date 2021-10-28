«Каролина» — «Бостон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Каролина» и «Бостон».



Ставка: победа «Каролины» в основное время за 2.48.



«Каролина» отлично начала сезон — выиграла все пять матчей. Причём четыре с разницей не менее чем в три шайбы, что говорит о солидном перевесе над противниками.



«Бостон» тоже стартовал неплохо – 6 очков в четырёх матчах. Но одну оплеуху в Филадельфии уже получил – 3:6.



Проблема «Брюинз» в том, что полностью сменилась вратарская линия. Да и лидеры клуба – звено Бержерона – стареют, хотя уровень ещё держат, особенно в большинстве.



В стыке с «Каролиной» гости изначально будут в худшем положении, ибо им придётся играть два вечера подряд. Плюс перелёты из Бостона в Санрайз, а потом – в Роли. Накануне «медведи» нанесут визит во Флориду, а тамошние «пантеры», как и «ураганы», в этом чемпионате ещё не знают поражений. Так что хозяева гарантированно потреплют «Брюинз».



А вот команда Свечникова-младшего, который набирает очки во всех играх чемпионата, отдыхает три дня, а значит, просто обязана на своей площадке раскатать уставших «косолапых». И можно рискнуть: шайб в матче будет много – не менее шести», — сказал Славин.