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«Каролина» — «Бостон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

«Каролина» — «Бостон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ
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Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Каролина» и «Бостон».

Ставка: победа «Каролины» в основное время за 2.48.

«Каролина» отлично начала сезон — выиграла все пять матчей. Причём четыре с разницей не менее чем в три шайбы, что говорит о солидном перевесе над противниками.

«Бостон» тоже стартовал неплохо – 6 очков в четырёх матчах. Но одну оплеуху в Филадельфии уже получил – 3:6.

Проблема «Брюинз» в том, что полностью сменилась вратарская линия. Да и лидеры клуба – звено Бержерона – стареют, хотя уровень ещё держат, особенно в большинстве.

В стыке с «Каролиной» гости изначально будут в худшем положении, ибо им придётся играть два вечера подряд. Плюс перелёты из Бостона в Санрайз, а потом – в Роли. Накануне «медведи» нанесут визит во Флориду, а тамошние «пантеры», как и «ураганы», в этом чемпионате ещё не знают поражений. Так что хозяева гарантированно потреплют «Брюинз».

А вот команда Свечникова-младшего, который набирает очки во всех играх чемпионата, отдыхает три дня, а значит, просто обязана на своей площадке раскатать уставших «косолапых». И можно рискнуть: шайб в матче будет много – не менее шести», — сказал Славин.

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