«Спартак» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.98.
«У «Спартака» пятиматчевая победная серия, и команда Бориса Миронова не прочь её продлить. Тем более что в гости приезжает один из аутсайдеров сезона – ХК «Сочи». Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, и пока с трудом верится, что команда решит задачу на сезон и попадёт в плей-офф. С новым тренером Андреем Назаровым ХК «Сочи» стал демонстрировать веселый хоккей. Команда забивает дома «Автомобилисту» шесть шайб и при этом…. В итоге уступает 6:7 в овертайме…
Позавчера сочинцы неожиданно выиграли в Подольске, но что-то мне не верится, что они смогут обыграть «Спартак» в Москве. Тем более что последние четыре очных встречи выиграли красно-белые, забивая при этом не меньше четырёх шайб. Сегодня москвичи победят вновь и не в одну шайбу. Так что ставим на победу «Спартака» с форой (-1.5)», — сказал Плющев.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».
Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».
Прогноз Виталия Славина на матч «Каролина» — «Бостон».
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