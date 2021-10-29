«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.85.



«Второй тур подряд «Зенит» играет с принципиальным соперником из Москвы. На этот раз принимает «Динамо», которое является главным преследователем, если взглянуть на турнирную таблицу.



Конечно, «Зенит» является фаворитом, он только что одержал ярчайшую победу над «Спартаком», которая придала уверенности. К тому же на неделе зенитовцы отдыхали, спокойно готовились, а «Динамо» пришлось играть с «Оренбургом» в Кубке… Москвичи успешно съездили в Оренбург, победили 3:0, но матч был во вторник, а игра с «Зенитом» уже в пятницу. Времени на восстановление мало. Поэтому не стал бы брать вариант, что «Динамо» не проиграет. Силёнок может не хватить. Плюс «Зенит» всё-таки поопытнее. Много в составе игроков, которые проходили через такие важные игры.



Но проблемы в обороне у «Зенита» есть. А «Динамо» умеет создавать моменты, тем более что пространства будет достаточно много. «Зенит» будет идти вперёд, у «Динамо» будут возможности для проведения быстрых атак.



Поэтому выберу ставку обе забьют и тотал больше 3.5 мяча», — сказал Титов.