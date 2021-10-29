«Динамо» М — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — СКА.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.32.



«Очевидно, что в преддверии серьёзнейшего московского матча питерцы решили победить в Риге малой кровью и, как обычно бывает в таких случаях, едва не влетели. Пришлось и включаться по полной в конце и в овертайме, и играть лишнее время. Тут ничего нового нет, разве что результат этот для расчёта будущих матчей брать не следует, ничего тут показательного быть не может.



В общем, что бы там ни было в Риге, но в Москве будет совсем другой матч и совсем другой СКА. И соперники будут достаточно равные, что предполагает, во-первых, отнюдь не великий счёт (на двоих забьют максимум шайб пять-шесть), во-вторых, минимальное преимущество победителя в счёте.



Осталось понять, кто же должен стать этим самым победителем. Для этого можно вспомнить, что два последних матча в Москве динамовцы выиграли. Но зато до этого целых шесть подряд проиграли. Вот что хотите, то и думайте. А кроме этого, помните, что совсем недавно соперники уже встречались и было это в Санкт-Петербурге. И СКА в итоге выиграл.



Предположу, что долг платежом красен. Что на своей арене и со своими зрителями (если их, конечно, на хоккей пустят) бело-голубые должны взять реванш. А дальше возвращаемся к тому, с чего начинался прогноз. «Динамо» должно победить в основное время, с минимальным счётом в достаточно низовом матче», — сказал Лебедев.