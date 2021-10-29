«Динамо» М — СКА: прогноз Сергея Гимаева на игру КХЛ

Экс-хоккеист «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Сергей Гимаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — СКА.



Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 4.90.



«Сегодня мы обсудим предстоящую игру «Динамо» Москва — СКА. Думаю, что в Москве победит СКА, и вот почему. Совсем недавно состоялась игра в Санкт-Петербурге, в которой питерцы выиграли со счётом 5:3. Надо также сказать, что СКА серьёзно усилился. Подписали таких игроков, как Лехтонен, Робертс, Гусев. Также приехал Волков, но он вряд ли будет принимать участие в предстоящей встрече.



СКА выглядит мощно. Но и до приезда этих игроков выглядел серьёзно. Возрастает конкуренция. Игроки, которые были на лидирующих позициях, стали играть так, чтобы биться за место в составе. Надо сказать, что и большинство у СКА стало убийственным. Появление Лехтонена и Гусева — это совсем новая история. СКА начал забрасывать много шайб, чего не хватало команде в начале сезона.



Что касается «Динамо», то команда играет с переменным успехом, но последнюю игру может записать себе в актив. Удалось обыграть одного из будущих лидеров, «Локомотив» (4:1). Там бы я отметил игру Александра Еременко, хотя вратарский вопрос порождает какие-то сомнения, потому что вряд ли Еременко может играть все матчи здорово, но и Бочаров играет нестабильно.



Такое же убийственное большинство и у «Динамо»: Шипачёв, Войнов, Галиев. Думаю, что в Москве всё же победит СКА и команды забросят больше 5,5 шайбы. Победа будет за питерцами с небольшим перевесом, но с большим количеством шайб», — сказал Гимаев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — СКА.

Прогноз Виталия Славина на матч «Вашингтон» — «Аризона».