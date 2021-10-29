«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 29 октября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.13.



«Авангард» останется без поддержки, а поддержка «Авангарду» не помешает, потому что после серии из шести побед подряд последовали два поражения. Последнее поражение от СКА было болезненным — 1:5. Хотя если разобраться, то «Авангард» подвело то, что команда нахватала удалений, чем воспользовался СКА. Это не значит, что СКА на голову сильнее.



«Салават Юлаев» тоже выдал классный отрезок, обыграл «Магнитку» — лидера чемпионата. Кроме этого, команда обыграла ЦСКА в гостях, «Трактор».



«Авангард» — действующий чемпион, но после перестройки, после того как раздербанили чемпионский состав, команда до сих пор ищет себя. Это видно по не совсем стабильной игре.



Я бы не стал брать победу одной из команд, а взял бы коэффициент 2.13 на то, что «Салават Юлаев» пробьёт индивидуальный тотал 2.5. Мне кажется, что гости постараются сыграть от атаки в Балашихе, как это сделал СКА», — сказал Лысенков.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».



Прогноз Виталия Славина на матч «Вашингтон» — «Аризона».



Прогноз Сергея Гимаева на матч «Динамо» — СКА.