«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.63.

«Авангард» потерпел два поражения подряд, и это не стало каким-то эксклюзивным случаем в нынешнем сезоне. У «ястребов» уже были две проигрышные серии по три матча, что как бы ненавязчиво намекает на то, что и сейчас они для ровного счёта должны продуть в третий раз подряд.

Но тут, на мой взгляд, важным является тот факт, что чемпионы проигрывают ровне. И ведь на «Салавате» ровня не закончится. Календарь КХЛ приготовил «ястребам» ту же плюшку, какая год назад была у «Автомобилиста», когда все лидеры у екатеринбуржцев пошли косяком, а результаты — прахом. После «Салавата» у «Авангарда» опять будет «Ак Барс», потом снова «Салават», потом московское «Динамо», и лишь после этого «ястребам» можно будет немного разогнуться.

Что же касается предстоящего матча, то, по моему глубокому убеждению, это будет чисто тренерское противостояние сродни шахматному поединку гроссмейстеров, каждый из которых прекрасно знает все слабые и сильные стороны соперника.

«Салават» же, в предыдущем туре совершенно внепланово опозорившийся перед своими болельщиками с «Северсталью», будет рвать и метать. Именно этот факт вкупе со всем вышесказанным заставляет меня считать фаворитом предстоящего матча именно уфимцев, хоть они и играют на выезде. Смею предположить, что гости одержат победу в основное время, с минимальным счётом в достаточно низовом матче, с общим количеством заброшенных шайб вряд ли больше пяти», — сказал Лебедев.

Прогноз Виталия Славина на матч «Вашингтон» — «Аризона».



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Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — СКА.