Андрей Рублёв — Ботик ван де Зандсхулп: ставка Надежды Петровой на матч в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублёв – Ботик ван де Зандсхулп.
Ставка: победа Рублёва с форой (-4) за 1.82.
«Андрей Рублёв – первый сеяный, шестая ракетка мира, играет с теннисистом из Нидерландов, который прошёл здесь через квалификацию, Ботиком ван де Зандсхулпом (26 лет, 69-я ракетка мира).
В сентябре на US Open он дошёл до четвертьфинала, где уступил нашему Даниилу Медведеву. Нынешний соперник Рублёва играет в основном турниры более низкой категории, но играет много, а потому находится, как говорится, в форме.
Рублёв — действующий победитель этого турнира, в этом сезоне он сыграл уже 65 (!) матчей, из которых выиграл 47. Андрею 24 года, уже выиграл титул в этом сезоне. Ранее они не встречались, но я уверена, что Медведев расскажет Андрею об этом сопернике, даст полезные советы, как играть и чего опасаться. У Рублёва не сложилось, может быть, в Санкт-Петербурге ему повезёт. Ставим на победу Рублёва с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.
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