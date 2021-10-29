«Зенит» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» — «Динамо».



Ставка: победа «Зенита» и Азмун забьёт за 2.50.



«Мы помним результат предыдущей домашней игры «Зенита» — сенсационные 7:1 со «Спартаком», подавляющее преимущество по игре и ярчайшая игра лидеров группы атаки Азмуна и Клаудиньо.



«Зенит» опережает «Динамо» на три очка, все говорят о том, что «Динамо» сейчас главный конкурент «Зенита», едва ли не единственная команда, которая может навязать борьбу питерцам. На мой взгляд, «Динамо» сыровато, никакое золото оно не выиграет. Предел мечтаний команды – попадание в зону Лиги чемпионов. Напомню, по итогам прошлого сезона «Динамо» в еврокубки не попало. «Динамо» очень много очков теряет в матчах со слабыми соперниками, команда очень молодая.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».

Если сравнить составы, то «Зенит» превосходит динамовцев. Думаю, что перед «Зенитом» сейчас стоит задача потрясти мускулами, показать своё превосходство, доминировать и унижать соперника.



Считаю, что «Зенит» сделает всё возможное, чтобы решить вопрос о чемпионстве и морально уничтожить «Динамо». Клуб из Петербурга постарается выдать ещё один перформанс. Также напомню, что «Зенит» на неделе отдыхал, а «Динамо», пусть и смешанным составом, провело кубковый матч.



Дома «Зенит» в последнее время просто размазывает соперников. Мы помним, как без шансов проигрывал «Спартак» Тедеско, как проигрывал ЦСКА, как проигрывал «Локомотив». Динамо ждёт примерно та же участь, хотя не исключаю, что победа «Зенита» состоится в скромные 1-2 мяча. Также я предполагаю, что один из голов забьёт Азмун, который находится в потрясающей форме. Его эмоциональное состояние после дубля в ворота «Спартака» на пике.



Коэффициент на то, что Азмун забьёт, а «Зенит» победит, составляет 2.50», — сказал Симонов.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.72.

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Динамо».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Динамо».