«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги 1

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 12-го тура Лиги 1 сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Лилль».



Ставка: ТБ 3 за 1.92.



«Игроки «ПСЖ» ясно дали понять, что в чемпионате Франции у них всё хорошо, а потому на данном этапе они далеко не всегда будут прикладывать множество сил ради положительных результатов. Красно-синие показали максимально плохой футбол в минувшем туре при встрече с «Марселем» (0:0), но это всё равно позволяет им находиться на первом месте с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя в виде «Ланса».



Правда, на очереди битва с «Лиллем», в которую подопечные Маурисио Почеттино могут вложить достаточно много энергии. «Доги» обыграли парижан в последних двух очных встречах, и это решило судьбу чемпионства и Суперкубка Франции. Естественно, по адекватным спортивным причинам равнодушия от хозяев поля я здесь не ожидаю. Реванш взять они точно хотят. Предполагаю, что «ПСЖ» будет заряжен эмоционально именно на атакующий футбол, чтобы не просто обыграть соперника, но и сделать это красиво. Гости же находятся не в такой хорошей форме, чтобы в третий раз подряд уберечь свои ворота. Скорее всего, им также придётся немало искать счастья впереди. Предлагаю в этом поединке поставить на голы», — сказал Смирнов.

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