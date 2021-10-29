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«Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

«Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.60.

«После четырёх побед кряду (причём три из них гостевые) уфимцы оступились в домашнем матче с «Северсталью», причём по ходу матча «Салават» вёл в счёте 2:0. То поражение явно разозлило команду из Уфы, и в Балашиху она приедет с целью выиграть и продолжить погоню в таблице за двумя представителями Челябинской области — «Металлургом» и «Трактором».

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» уже слишком долго вкатывается в сезон. В последних двух матчах команда Хартли пропустила восемь шайб от СКА и «Ак Барса». С атакой тоже дела не ахти — из топ-клубов Востока меньше забросил только клуб из Казани. В общем, матч предстоит непростой и больше шансов на победу у гостей. Рискну поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время», — сказал Плющев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».

Прогноз Виталия Славина на матч «Вашингтон» — «Аризона».

Прогноз Сергея Гимаева на матч «Динамо» — СКА.

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