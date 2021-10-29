«Зенит» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ, по какому каналу покажут

29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры не сомневаются в победе хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 6.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».
Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.70, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на удаление — за 3.50.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Динамо».
Почему «Динамо» сможет отнять очки у «Зенита»?
Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Динамо».
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